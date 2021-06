Les agriculteurs bio manifestent en Dordogne contre la nouvelle PAC

Les manifestants dénoncent une nouvelle PAC insuffisante et injuste.

Ils ont peur de se retrouver "à poil" avec la nouvelle PAC mais ils ont gardé leurs habits ce mercredi 2 juin, en tout début d'après-midi lors de la manifestation devant la préfecture de Périgueux. Une petite centaine de manifestants, agriculteurs et acteurs de la filière bio, ont été appelés à se rassembler par la Fédération nationale d'agriculture biologique pour dénoncer le projet de future politique agricole commune. Elle a lancé sur les réseaux sociaux une grande campagne de communication avec des agriculteurs littéralement à poil.

Une PAC négociée au mois de juin au niveau européen

Agriobio Périgord et la Confédération paysanne estiment que cette future PAC qui doit entrer en vigueur à partir de 2023 est injuste et insuffisante car elle va faire perdre, selon eux, 66% des aides aux agriculteurs bio et par ailleurs, certains ne reçoivent toujours aucune aide de l'Union Européenne car ils ne rentrent toujours pas dans les critères de cette nouvelle PAC qui a pour objectif de "verdir l'agriculture européenne". Suite à la manifestation, une rencontre est prévue avec le préfet de la Dordogne.

Les négociations autour de cette future PAC n'ont pas abouties en mai dernier à Bruxelles, elles doivent reprendre au cours de ce mois de juin.