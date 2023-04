Manifestation anti-A69 dans le Tarn : les riverains redoutent de potentiels débordements

Tous les médias, locaux et nationaux, seront dans le Tarn ce week-end à Saïx, tout près de Castres. Dans un champ au bout d'une impasse, les opposants à la future A69 entre Toulouse et Castres ont installé leur campement : des chapiteaux, une cuisine, des toilettes sèches, tout y est. Ils organisent des concerts, des tables rondes et une grande marche samedi après-midi, à 14h. La manifestation est autorisée par la préfecture.

La future autoroute doit passer par cet emplacement, mais le propriétaire y est opposé. Il a prêté son terrain aux collectifs et associations organisatrices. Tous espèrent qu'il n'y aura pas de débordements, et bien sûr dans cette petite commune, les riverains n'ont pas l'habitude de se retrouver sous les projecteurs.

"La pub que nous a fait Darmanin"

C'est une impasse très tranquille, des étangs d'un côté, des champs de l'autre et depuis quelques jours, le bruit des travaux d'installation. Stella est aux premières loges dans son jardin : "Depuis dix ans on a trouvé notre paradis et aujourd'hui on nous dit que ça va être un enfer pendant un week-end."

Alors, elle a mis de la rubalise devant son entrée, "PRIVÉ" écrit en gros sur un morceau de carton, même si pour l'instant la cohabitation se passe bien. La retraitée a même permis aux manifestants de se rattacher à son approvisionnement en eau, en installant un compteur pour lui rembourser les frais. "Les organisateurs ont été très polis et corrects, explique-t-elle, tout est pacifique mais on a de la crainte". Crainte que les choses ne dégénèrent, comme à Sainte-Soline (Deux Sèvres).

Au-dessus de nos têtes : des hélicoptères et à l'entrée de l'impasse, des contrôles de police. Les riverains ont même dû montrer patte blanche pour rentrer chez eux. Alexandre fait partie de l'organisation et si les choses ont pris cette ampleur-là, pour lui c'est bien grâce au ministre de l'Intérieur. "La pub que nous a fait Gérald Darmanin cette semaine nous a propulsés, ça nous a mis sur une scène nationale. Tout le monde maintenant se rend compte que cette autoroute est une aberration." 2.000 personnes sont attendues, dont une centaine de "radicaux" selon le ministère.