Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline: la Ligue des droits de l'Homme pointe la responsabilité de l'État

Plus de trois mois après la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, émaillée par des violences, la Ligue des droits de l'Homme a publié ce lundi 10 juillet un rapport sur les évènements du 25 mars 2023 . La LDH, qui s'est appuyée sur le travail de 18 observateurs présents le jour de la mobilisation , pointe dans ce compte-rendu de plus de 160 pages la responsabilité de l'État.

Avec une remise en cause de la version officielle présentée par les autorités. "Avant même l’arrivée des manifestants aux abords du chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline, des binômes de gendarmes armés et coiffés de casques de moto, montés sur 20 quads sont venus au contact des cortèges. Contrairement à ce qu’avancent les rapports de la gendarmerie et de la préfète des Deux-Sèvres, l’engagement de la force a bien été décidé à l’encontre des cortèges rose puis jaune, en l’absence d’acte d’hostilité de leur part, et ce sans sommation", peut-on lire dans la synthèse de ce rapport.

"Empêcher l’accès à la bassine, quel qu’en soit le coût humain"

La Ligue des droits de l'Homme parle d'un usage "disproportionné" des armes par les forces de l'ordre. "En seulement deux heures ce sont plus de 5 000 grenades qui ont été utilisées contre les manifestants, tirées de manière indiscriminée et continue". Des armes "relevant des matériels de guerre : tirs de grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes et explosives de type GM2L, ASSD et GENL, ainsi que des tirs de LBD 40", indique la synthèse.

Il est aussi question dans ce rapport de la polémique sur l'intervention des secours . La synthèse précise qu' "il a pu être constaté des entraves aux secours pour les blessés les plus graves par les autorités publiques : tant les pompiers sur place que le SAMU ont déclaré ne pas pouvoir s’approcher des blessés dont un blessé grave pour le prendre en charge, en raison d’un défaut d’autorisation par le commandement qui invoquait des heurts dans la zone où se trouvait le blessé. Pourtant, l’ensemble des équipes d’observation ont constaté que dans le laps de temps en question, la zone était totalement calme et sans danger, éloignée de plusieurs centaines de mètres des forces de l’ordre et des manifestants".

Pas d'entrave délibérée aux secours répète la préfecture des Deux-Sèvres

Sollicitée, la préfecture a répondu via un communiqué dans lequel il est indiqué que "la préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée réfute à nouveau les accusations sur une prétendue entrave délibérée aux secours : les déclarations du SAMU, des pompiers et de tous les services mobilisés montrent que ces propos sont infondés. La préfète prendra connaissance du détail de ce rapport".

La préfète qui précise également que "ce rassemblement avait été interdit par arrêté préfectoral, au vu des risques de troubles graves à l’ordre public. L’interdiction n’avait pas été contestée et était pleinement légale". Le communiqué liste aussi plusieurs décisions de justice favorable à la préfecture. Par exemple, sur la contestation par la LDH de l’interdiction de port et de transport d’armes par destination, mises en place pour réduire les risques d’atteintes aux personnes et aux biens, "le tribunal administratif de Poitiers avait écarté les motifs avancés par cette association et confirmé les mesures prises par l’autorité préfectorale".