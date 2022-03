Manifestation anti-bassines : interdiction de manifester et restrictions de circulation en Charente-Maritime

Plusieurs milliers de personnes sont espérées par les organisateurs du "printemps maraichin" qui va se dérouler du vendredi 25 au dimanche 27 mars à La Rochénard dans les Deux-Sèvres. Et les autorités s'attendent à un week-end potentiellement sous haute tension. Cela fait cinq ans que les militants anti-bassines se battent sans relâche et, faute de négociations constructives, ces trois jours de mobilisation pourrait être le point d'orgue de leur combat.

La découverte récente d'une caméra de surveillance devant la maison d'un militant n'a fait que rajouter à la tension. Une délégation a été reçue mardi dernier par la préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée. Une heure de réunion mais dans le "mépris" et _"sans discussion possible" s_elon les "anti-bassines".

De leur côté, les agriculteurs irrigants préparent une contre-manifestation à Cram Chaban dans le marée poitevin pour défendre les bassines. "L'idée n'est pas d'aller au contact, mais il est hors de question de laisser détruire une bassine comme la dernière fois", prévient Cédric Tranquard, président (FNSEA) de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime et lui-même irrigant. La Coordination rurale a également prévu de se mobiliser pour défendre ces bassines.

Des banderoles accrochées devant la préfecture des Deux-Sèvres, le 22 mars 2022 © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Interdictions...

La préfecture de la Charente-Maritime a anticipé d'éventuels débordements ce week-end en prenant plusieurs arrêtés. D'abord des arrêtés d'interdiction pris en début de semaine afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public sur les communes de Saint-Pierre-d'Amilly, Sant-Saturnin-du-Bois, Benon, Cram Chaban, La Laigne, La Grève-sur-Mignon, Ferrières d'Aunis et Courçon.

Interdiction de manifester samedi 22 mars de 8 heures à 20 heures

Interdiction de circulation d'engins agricoles, (du samedi, 8h au dimanche, 20h), sauf pour les exploitants dont dont le siège est à l'intérieur du périmètre d'interdiction

Interdiction d'acquisition et de transport par des particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques inflammables ou explosifs, d'artifices de divertissements et d'article pyrotechniques (du vendredi, 8h au dimanche, 20h)

... et restrictions en Charente-Maritime

Le préfet Nicolas Basselier a complété les mesures préventives en prenant ce jeudi des arrêtés de restrictions de circulation pour le samedi 26 mars entre Niort et La Rochelle dans secteur de Mauzé-sur-le-Mignon. Arrêté valable entre 7 heures et 20 heures sur la RN11, la RN248 et la RD3.

Les interdictions de circulation s’accompagnent de la fermeture des bretelles d’entrée sur la RN 11 de manière progressive à compter de 6 heures :

Sens Est-Ouest : Bretelles d'entrée aux échangeurs

De la Laigne-Ouest [RD207, PR 6+290]

De Benon [RD116, PR 9+300]

Sens Ouest-Est : Bretelles d'entrée dans les échangeurs

De Saint-Sauveur [RD115, PR 14+700]

De Ferrières [RD206 PR 12+370]

De Benon [RD116 , PR 9+300]

De la Laigne-Est [RD114, PR 4+600]

Ces arrêtés sont consultables sur le site internet des services de l’État.