Manifestation anti-bassines : la confédération paysanne appelle au dialogue après les violences

Après la manifestation du week-end contre les bassines et les violences à Sainte-Soline, l'Etat doit mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qu'a indiqué ce lundi matin sur France Bleu Poitou Benoit Jaunet le porte-parole de la Confédération paysanne dans les Deux-Sèvres. Selon lui, c'est le seul moyen de mettre un terme aux violences.

"L’Etat est en train de perdre par sa violence"

"Il y a une volonté de ne pas nous écouter. Et voilà, ce qu'il se passe quand on n'écoute pas les gens. C'est pour cela que nous appelons au dialogue. C'est le rôle de l'Etat de mettre tout le monde autour de la table", explique Benoit Jaunet.

Selon lui, c'est la seule manière de stopper les violences. "L’Etat est en train de perdre par sa violence, il faut qu’il arrête. Il faut se remettre autour d’une table pour discuter et apaiser les choses. En face il n’y aura pas assez de gendarmes pour stopper cela si tout le monde s’entête. La prochaine étape pourrait être plus grave, avec peut-être un mort, ça suffit."

Pour la confédération paysanne, "le gouvernement a organisé les violences. On a tous été témoins et on a vu comment le gouvernement a choisi d’accompagner cette manifestation pacifique. Il y avait 7 kilomètres de marcheurs qui jouaient de la musique, qui chantaient, qui étaient contents de ce qui se passait et un château fort protégé par deux rangées de CRS et des blindés. Depuis le début le gouvernement a annoncé que ce serait violent, la préfecture nous a interdit d’y aller pour qu’il ne puisse y avoir que des images de violences".