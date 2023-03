Manifestation anti-bassines : les rassemblements festifs interdits dans la Vienne tout le week-end

Le préfet de la Vienne prend deux arrêtés pour interdire temporairement les rassemblements festifs à caractère musical dans le département entre le vendredi 24 mars et le lundi 27 mars 2023 inclus.

ⓘ Publicité

"Aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès de la préfecture et les forces de sécurité ainsi que les moyens de secours ne pourront faire face" aux manifestations annoncées ce week-end et pouvant rassembler "plusieurs milliers de participants en divers points du département".

Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier a pris deux arrêtés

Le premier porte interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical non autorisés dans le département de la Vienne entre le vendredi 24 mars 2023 et le lundi 27 mars 2023 inclus.

Le second porte interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination de rassemblements festifs à caractère musical non autorisés dans le département de la Vienne entre le vendredi 24 mars 2023 et le lundi 27 mars 2023 inclus.