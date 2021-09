Une nouvelle mobilisation contre le projet de parc éolien à Dunkerque

Alors qu'ils étaient 200 au mois de juin dernier, les opposants à l’éolien n’étaient que la moitié ce samedi 24 septembre au matin, mais toujours aussi mobilisés. Ils protestent contre l'installation d'un parc éolien qui doit voir le jour d'ici 2027. Il devrait compter 46 éoliennes pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres de haut et réparties sur une surface de 50 kilomètres carrés, à 11 kilomètres de la côte au large de Dunkerque, avec une capacité de 600 MW.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sensibiliser la population

Pour les opposants, ce parc éolien serait disproportionné et dangereux : "On n'a jamais vu en France des éoliennes de 300 mètres de haut à 10 kilomètres de la plage, argumente Florent Caulier, du mouvement Vent Debout 59 qui organise la mobilisation. C'est un site industriel, dans une zone Natura 2000, là où on a un couloir migratoire parmi les plus importants au monde." Le mouvement a lancé une pétition pour obtenir un référendum sur ce projet, et a récolté plus de 7500 signatures.

Vendredi 24 septembre, près de 400 pêcheurs ont manifesté au Havre et à Cherbourg pour dire "non aux éoliennes qui détruisent la mer". Quelques pêcheurs boulonnais étaient présents à la mobilisation du Havre.