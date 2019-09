Manifestation anti-nucléaire à Nancy : le projet Cigéo "ne se fera ni ici ni ailleurs"

Tout ce week-end, les militants opposés au projet Cigéo organisent des actions à Nancy et son agglomération, dont une manifestation samedi après-midi dans la cité ducale. Ils veulent sensibiliser les habitants contre projet de centre d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse.

Nancy, France

Après Saint Dizier et Bar-le-Duc dans la Meuse, la colère contre le projet Cigéo s'exprime à Nancy. Le collectif "Vent de Bure" a installé un village d'associations place Carnot ce samedi. La ville est également le théâtre d'une manifestation des anti-nucléaire dans l'après-midi. Des actions sont organisées jusqu'à dimanche.

Sur leur site, les organisateurs disent s'élever "plus que jamais face à cette hérésie sociale éthique et environnementale." qu'est le projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse.

Sensibiliser les habitants

Nancy n’est qu’à 60 km à vol d'oiseau de Bure tiennent à rappeler les organisateurs, ce qu'ils leur fait craindre des risques d'"explosions, incendies, contaminations, rejets massifs" en cas d'aboutissement du projet Cigéo.

"On n'attend rien du gouvernement, on a bien compris qu'il y avait un rapport de force à jouer pour mettre en échec le projet Cigéo, explique Juliette, porte parole de "Vent de Bure". On organise "Vent de Bure" dans une phase d'urgence.. Bure c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde."

Les organisateurs dénoncent aussi une "répression politique" contre les anti-Cigéo.

"Cela fait 25 ans que je suis contre ce projet, explique Jean Marc Fleury le président de l’association EODRA qui réunit les élus locaux opposés Cigéo. Quand j'ai démarré cette lutte, c'était cool, et aujourd'hui on a l'impression d'être des citoyens encadrés, surveillés qui risquent la prison parce qu'ils ont le tord de s'opposer à un projet d'Etat."

Le dispositif de sécurité, 500 policiers mobilisés pour la manifestation à Nancy, est également dénoncé par les organisateurs qui le considèrent démesuré.

"On ne va pas s'arrêter. Il faut que les pouvoirs publics comprennent que ce projet ne ce fera ni ici ni ailleurs." — Jean Marc Fleury, président de l’association EODRA

"C'est la lutte de travailleurs, de citoyens"

"Pour nous c'était important d'être là, on défend les droits des travailleurs mais on se bat aussi pour changer la société, ajoute Roberto Toscano membre du syndicat Sud Education. Les questions d'écologie sont importantes pour nous. Ce n'est pas la lutte de quelque militants anti-nucléaires c'est aussi la lutte de travailleurs, de citoyens."

19h : suite de la journée de mobilisation salle des fêtes Bernie Bonvoisin de Vandoeuvre-les-Nancy avec banquet et concerts.

suite de la journée de mobilisation salle des fêtes Bernie Bonvoisin de Vandoeuvre-les-Nancy avec banquet et concerts. Dimanche : Ateliers et discussions autour du nucléaire sur les hauts de Vandœuvre à partir de 10h30 puis à assemblée et réflexion collective sur les perspectives à 16h.

