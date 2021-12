Manifestation anti-pass : le péage de Candé bloqué par une vingtaine de personnes

Une vingtaine de manifestants, opposés au pass sanitaire, ont bloqué et distribué des tracts aux automobilistes qui passaient par la gare de péage de Candé (A10) ce samedi 4 décembre.

Une vingtaine de manifestants ont levé une barrière et ont distribué des tracts aux automobilistes qui passaient par le péage de Candé sur l'A10, en direction de Châtellerault, ce samedi 4 décembre. L'autre partie du péage, en direction de Paris, n'a pas été occupée par les manifestants.

Drapeaux français et pancartes en main, ils ont distribué des tracts pour faire passer un message : l'arrêt du pass sanitaire. "On ne peut pas, aujourd'hui, conditionner l'accès aux services publics et à la vie sociale, à une injection", dénonce Philippe, présent sur le péage ce matin.

Aucun incident sur le trafic

Le Comité du Salut public s'oppose aussi au port du masque et à la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Une des manifestantes est ergothérapeute et elle est actuellement suspendue. Mais, estime-t-elle, "que je ne sois pas vaccinée n'a aucun impact, à mon sens, sur la sécurité des personnes que je prenais en charge. Les personnes vaccinées peuvent toujours contracter le virus, au même titre qu'une personne non-vaccinée".

Malgré tout, la communauté scientifique a démontré qu'une personne vaccinée à 10 fois moins de risque d'être hospitalisée qu'une personne non-vaccinée.

Ces manifestants se revendiquent d'un collectif nommé le "Comité du salut du peuple" qui souhaite, indique son site internet, "le rétablissement de la Vérité et de la Liberté".

Le blocage du péage de Candé n'a provoqué aucun incident, ni blocage du trafic. D'ailleurs, la majorité des automobilistes ont payé le péage selon les forces de l'ordre. Une vingtaine de gendarmes étaient sur place toute la matinée pour assurer la sécurité des manifestants sur la route.