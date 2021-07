Manifestation anti pass sanitaire : 1.000 personnes défilent à Bordeaux

Ils étaient 1.000 selon la préfecture, entre deux et trois mille selon les manifestants sur place, à dénoncer les récentes mesures du gouvernement Macron. Les protestataires s'opposent aux annonces de lundi soir : le chef de l'Etat a annoncé la mise en place d'une obligation de se faire vacciner pour les soignants et d'autres professions, ainsi que l'extension massive du pass sanitaire à la plupart des lieux publics.

Dans le cortège, des gilets jaunes mais aussi des parents d'élèves, des responsables syndicaux, des personnels de santé, des membres d'associations altermondialistes ou écologistes.

Réunis Place de la Bourse, ils sont remontés par la rue Saint Rémi et la rue de la Porte Dijeaux pour arriver dans le plein centre.

La préfecture ne déplore aucun incident.

Bordeaux est l'une des villes où les manifestants étaient le plus nombreux. Au total, 16.000 personnes se sont mobilisées en France : 1.500 étaient à Toulouse et 1.000 à Lyon, où des incidents ont éclaté sur la place Bellecour, avec des barricades et des échanges de jets de projectiles et de grenades de gaz lacrymogène.

