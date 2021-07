Forte mobilisation à Chambéry contre le pass sanitaire : la VRU de nouveau coupée

Mercredi, ils étaient 1.500 à Chambéry et plus d'un millier à Annecy. Ce samedi 17 juillet, 1.800 personnes (selon la police) ont manifesté à Chambéry contre les mesures annoncées par le chef de l'Etat sur le pass sanitaire et la vaccination. Le cortège s'est élancé à 14 heures du Palais de justice, puis s'est scindé en deux groupes.

Action coup de poing sur la VRU

Environ 1.000 manifestants se sont dirigés vers la voie rapide, bloquée à la circulation dans les deux sens de 16 heures à 17 heures au niveau de l'échangeur de la Boisse. Suite à la manifestation, de forts ralentissements de circulation se font connaître dans le sens Lyon-Grenoble, avec une voie fermée au niveau de Chignin en fin d'après-midi.

A Annecy, des centaines de personnes se sont regroupées au Pâquier à 14 heures pour une nouvelle manifestation.

A Annecy, des centaines de personnes manifestent ce samedi 17 juillet pour la deuxième fois contre les mesures annoncées par le chef de l'Etat sur le pass sanitaire. © Radio France - Coline Mollard

Même situation à Thonon-les-Bains, où des centaines de personnes ont manifesté dans les rues.

Pass sanitaire obligatoire dès mercredi pour les loisirs et la culture

A partir de mercredi 21 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire pour rentrer dans les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes. Il faut donc être complètement vacciné ou avoir un test négatif de moins de 48 heures pour aller à la piscine, au théâtre au cinéma ou au zoo. Début août, même chose pour l'accès aux restaurants, cafés et centres commerciaux. Ce dispositif fait l'objet d'un texte de loi étudié mardi 20 juillet par les députés et sénateurs.