Manifestation anti pass sanitaire à Nancy : "je suis prêt à faire une croix sur tout"

Ils étaient près de 2 000 manifestants au plus fort du rassemblement d'après la préfecture. D'abord réunis Place Maginot à Nancy, ils ont marché dans le centre-ville, comme chaque samedi depuis sept semaines. Des pancartes à la main "liberté", "non à la vaccination obligatoire, plus de moyens pour les hôpitaux" ou encore "nos libertés passent avant vos profits", les manifestants dénoncent le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Le rassemblement s'est tenu dans le calme, sans aucun heurt.

2 000 manifestants au plus fort de la manifestation

Dans le cortège, certains salariés en contact avec du public, ceux qui travaillent dans des cafés, des restaurants ou encore dans des salles de sport, seront soumis au QR code dès lundi 30 août, sous peine d'une suspension de leur contrat de travail. D'autres, soumis à l'obligation vaccinale, comme les soignants, ont jusqu'au 15 septembre pour obtenir au moins une première dose de vaccin. "Mon fils est militaire, il est obligé de se faire vacciner, explique Marie-Pierre, qui est justement venue manifester pour son fils, elle s'inquiète pour son avenir. Il ne veut pas se faire vacciner, c'est clair et net. Il est prêt à démissionner s'il le faut. Et il risque même d'être radié. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est stressant comme situation."

La manifestation s'est tenue dans le calme ce samedi 28 août à Nancy. © Radio France - Lise Roos-Weil

Je vais me recycler dans le bricolage, comme ça je serai à l'air libre et je pourrai travailler seul. - Alexis, auxiliaire de vie

Les mains dans les poches, Eric, lui, ne veut pas s'inquiéter. En contact avec du public dans son travail, il va être soumis au pass sanitaire. Et se prépare déjà à tout envoyer valser : "je pense que je suis prêt à faire une croix sur tout, changer de métier, changer ma façon de vivre, ma façon de consommer", confie-t-il. La décision est déjà prise aussi pour Alexis, auxiliaire de vie. Il se fait tester tous les deux jours actuellement, et ne franchira pas le cap de la vaccination. Il préfère changer de vie. "Je vais me recycler dans le bricolage, comme ça je serai à l'air libre et je pourrai travailler seul. Mais j'espère fortement que le gouvernement va faire demi-tour." L'auxiliaire de vie envisage même de partir à l'étranger, dans un pays où la vaccination ne serait pas obligatoire pour les soignants.