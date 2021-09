Manifestation anti-pass sanitaire : la mobilisation s'essouffle à Belfort

"Liberté, liberté, liberté", ont une nouvelle fois scandé les opposants au pass sanitaire, ce samedi à Belfort. Pour le onzième samedi de mobilisation, ils étaient 450. Ils étaient plus du double à la fin du mois d'août.

Parmi les revendications, toujours le retrait du pass sanitaire, ce QR code qui permet de se rendre au restaurant, au cinéma, dans les cafés, musées, etc. Il est considéré par beaucoup comme "liberticide". C'est d'ailleurs l'avis d'Hugo, belfortain de 34 ans. "On ne peut plus rien faire, c'est normal de devoir montrer un code barre pour profiter de la vie ?", s'énerve ce manifestant.

L'occasion de retrouver les copains

La mobilisation faiblit. Seuls les plus motivés continuent de défiler dans les rues belfortaines. Mais parmi les manifestants, il y a aussi Gérald. Ce terrifortain est présent depuis le début de la mobilisation. "Je suis là pour défendre les valeurs de la France, mais aussi pour retrouver les copains. C'est super, je revois des voisins, des copains de classe que je n'avais pas vu depuis des années !", sourit-il. Il est d'ailleurs venu avec son ami Rémy, qui lui continue de se mobiliser pour ses enfants. "Le gouvernement ne fait rien pour nous, mais je continuerai de venir tous les samedis pour que mes enfants aient la liberté de choisir où ils souhaitent aller", affirme ce belfortain.

Cette manifestation survient alors qu'un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. Cela ne décourage pas Jessica. Elle aussi manifeste depuis le onzième samedi d'affilée. La jeune femme a été suspendue la semaine dernière, car elle travaille à l'hôpital et elle ne s'est pas fait vacciner. "Mardi dernier, plus de 200 personnes se sont rassemblées pour nous soutenir, nous le personnel soignant suspendu. Là, aujourd'hui, on est moins, mais il y a quand même un peu de monde. On se sent soutenu, ça fait chaud au cœur", confie-t-elle.

Alors que plus de 50 millions de Français ont reçu au moins une injection du vaccin, Santé publique France annonce une décrue du nombre de malades du coronavirus. Dans le Territoire de Belfort, le taux d'incidence est désormais de 62 cas pour 100 000 habitants. Il était à 111 il y a une semaine.