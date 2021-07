Manifestation anti-pass sanitaire : plusieurs milliers de personnes à Avignon

Entre 2 000 et 3 000 personnes se sont rassemblées à Avignon pour protester contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants.

Au départ de la Place de l'Horloge, plusieurs milliers de manifestants ont protesté contre l'instauration d'un pass sanitaire. Dans le cortège Jean-Baptiste rafistole une pancarte. Il explique sa présence par une certitude : "que l'on soit vacciné ou pas en France, on a le droit de faire et d'aller où on veut. On doit rester libre de nos mouvements". Aline l'accompagne et souhaite pouvoir "avoir le droit de choisir".

Syndicat et soignants présents

Thierry représente l'union syndicale Solidaires du Vaucluse. Pour ce syndicaliste le combat est "pour les libertés mais surtout social". "On est pour la vaccination clairement mais contre le pass sanitaire et les lois régressives d'Emmanuel Macron", souligne-t-il. Dans le cortège on trouve aussi beaucoup de personnels soignants inquiets de le sort au 15 septembre prochain. Fatiah et Sabbah travaillent en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), au contact de population fragile elles regrettent d'être obligées à la vaccination. En blouse blanche les deux femmes martèlent à l'unisson : "On est libre de choisir si l'on souhaite se faire vacciner ou non. On est là pour nos libertés".

Le cortège, au son des slogans "Macron ton pass on n'en veut pas", s'est rendu jusqu'à la Préfecture.