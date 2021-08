Manifestation anti-pass sanitaire : "J'ai peur pour mes enfants"

"Ne touchez pas à nos enfants" : c'est l'un des mots d'ordre, ce samedi 28 août 2021, pour la septième journée de mobilisation anti-pass sanitaire. 9.500 manifestants ont marché dans les rues de Montpellier, selon la police, c'est-à-dire autant que la semaine dernière.

De 14h à 16h, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Pompiers et soignants étaient en tête de cortège. Des gilets jaunes, des militants fascistes et antifascistes étaient présents. Et des parents, inquiets, à cinq jours de la rentrée scolaire, par le nouveau protocole sanitaire qui incite à faire vacciner les enfants.

Nathalie, maman de trois garçons âgés de 8, 16 et 17 ans, redoute la rentrée scolaire Copier

Bruno, papa d'une fille de 11 ans, a écrit sur sa pancarte "Les enfants c'est sacré, l'autorité parentale aussi : ne touche pas à ma fille" Copier