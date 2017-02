Manifestation ce samedi à Tours devant le cirque Pinder pour dénoncer la maltraitance animale

Il s'agit d'une action menée par l'association L214 qui dénonce récemment la maltraitance animale dans les abattoirs. L'association souhaite que Tours se positionne comme ville accueillant des spectacles de cirque sans animaux, surtout à l'approche du festival international prévu fin septembre.

Manifestation ce soir à Tours devant le cirque Pinder pour dénoncer la maltraitance animale.

Une quinzaine de militants de l'association L214, connus pour dénoncer la maltraitance animale dans les abattoirs, vont sensibiliser les spectateurs pour demander que Tours devienne une ville sans cirque avec animaux.

L'association a d'ailleurs adressé une lettre à Tours-Plus suite à son projet d'accueillir fin septembre, un Festival de Cirque sur le parc de la Gloriette. Une lettre restée sans réponse. L214 souhaite que cette manifestation se déroule sans spectacle d'animaux.

On est pas contre le cirque. Il faut des artistes de crique. On veut des cirques sans animaux sauvages. Plusieurs pays ont interdit les spectacles de cirque avec certains animaux sauvages. On a aussi 46 lieux en France comme Chartres, Bagnolet, Ajaccio, qui ont pris des arrêtés municipaux pour arrêter les cirques avec animaux dans leur commune - Emilien Cousin, co-référent de L214 en Indre-et-Loire