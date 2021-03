Manifestation ce vendredi pour sauver le centre contre l'obésité de Sanary-sur-Mer

Une manifestation est prévue ce vendredi matin devant l'Agence régionale de Santé à Marseille contre la fermeture annoncée des "Oiseaux", le centre contre l'obésité infantile de Sanary-sur-Mer (Var). Les salariés, les patients et leurs familles ne comprennent pas la décision du groupe LNA Santé.

C'est le plus ancien centre spécialisé dans la prise en charge de l'obésité et du surpoids infantile en France : le centre Les Oiseaux accueille les jeunes patients (6-18 ans) depuis 1927 à Sanary-sur-Mer (Var)... mais il devrait fermer ses portes à la fin de l'été. Les salariés, les patients et leurs familles manifestent ce vendredi 5 mars, à 10h00, devant l'Agence régionale de Santé à Marseille pour dénoncer le projet des propriétaires. Le groupe LNA Santé a annoncé en février la cessation d'activité du centre.

Dans un communiqué, LNA Santé évoque des problèmes de rentabilité (nombre de patients, taux d'occupation et chiffre d'affaires en baisse) mais aussi un _"modèle de prise en charge, historiquement fondé sur l’_hospitalisation complète des jeunes, qui ne correspond plus aux orientations promues par les Autorités nationales de Santé." La prise en charge en ambulatoire des enfants, avec des séjours courts et en milieu scolaire ordinaire, est devenue la priorité.

Incompréhension des salariés et des familles

Pour les salariés et les familles des jeunes patients accueillis aux Oiseaux (39 enfants actuellement), c'est l'incompréhension. "Nous avons déjà raccourci la durée des séjours. Mais la prise en charge globale des enfants est justement notre force. Il y a le côté médical mais ils voient aussi des éducateurs, des psychologues, des psychomotriciens. Il suivent également leur scolarité sur place" explique Pauline, une des salariés. Stéphanie, éducatrice, précise que "le centre accueille des enfants du Var ou des Bouches-du-Rhône mais aussi, comme c'est le cas en ce moment, de Paris ou de Bretagne. Il y a un vrai besoins : n'oublions pas qu'en France _un jeune sur 6 est en surpoids_".

Parmi ces enfants : Lucas, 14 ans. L'adolescent, originaire de Fréjus, a perdu 30 kilos depuis son arrivée aux Oiseaux. Mais Céline, sa maman, retient aussi le changement de comportement de son fils depuis qu'il est à Sanary : "Je ne le reconnais plus. Psychologiquement, ce n'est plus le même. Aujourd'hui, il va bien. _Les Oiseaux l'ont sauvé_. Je suis paniquée à l'idée que le centre puisse fermer."