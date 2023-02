Manifestation contre la réforme des retraites : le parcours à Paris

Une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation est prévue ce jeudi à Paris. La manifestation partira à 14h de la place de la Bastille pour rejoindre la place d'Italie à 19h "en passant par le boulevard Henri IV, le pont de Sully, le quai Saint-Bernard, le boulevard de l'Hôpital" selon la préfecture de police de Paris.

En raison de la manifestation, la circulation sera perturbée dans la capitale. La préfecture de police précise qu'"un dispositif de circulation sera mis en place autour de la manifestation, entre les boulevards Henri IV, Beaumarchais, Diderot, Vincent Auriol, la gare de Lyon, les quais Saint-Bernard et de la Rapée, les ponts de Sully et de Charles de Gaulle, l'avenue Mendes-France ainsi qu'autour des places de la Bastille et d'Italie".

Les personnes se rendant à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière devront emprunter l'accès situé boulevard Vincent Auriol. La préfecture de police de Paris recommande vivement "aux automobilistes de contourner très largement le secteur" pendant la durée de la manifestation.