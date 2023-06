Manifestation contre la réforme des retraites mardi : des drones surveilleront le cortège clermontois

C'est une première à Clermont-Ferrand. Deux drones vont surveiller le bon déroulement de la manifestation de ce mardi. Les organisations syndicales ont prévu de défiler de la Place du 1er mai à la place de Jaude à partir de 10h.

Pour surveiller ce nouveau cortège le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin a autorisée l’utilisation de deux drones par la direction départementale de la police nationale, il s'agit de deux caméras aéroportées.

Selon la préfecture, ce rassemblement se déroule sur une large zone à sécuriser située en centre-ville, avec de nombreuses rues et avenues ce qui implique de disposer d’une vision en grand angle pour permettre le bon déroulement de la manifestation et la préservation de l’ordre public.

Deux caméras aéroportées

Toujours selon la préfecture du Puy-de-Dôme, cette utilisation de drones permettra la captation, l’enregistrement et la transmission d’images sur le parcours de la manifestation et à ses abords. Pour rappel, la captation d’images est strictement encadrée et sécurisée.

Il n'empêche, cette annonce fait réagir du côté syndical mais aussi du côté de la Ligue des droits de l'Homme.

"C'est choquant dans un pays démocratique où on doit être fier d'afficher les droits de l'homme, on ne peut pas accepter ça" commente Mohanad Al Abbas le représentant de la LDH Auvergne.

Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, il n'y a eu aucun débordement lors des manifestations à Clermont-Ferrand.