Blain : Une soixantaine de personnes réunie contre la surexploitation de la forêt du Gâvre

Ils refusent que leur forêt soit transformée en "usine à bois". L'Association des Amis de la Forêt du Gâvre a organisé une manifestation dimanche 22 mai. Ils dénoncent "une gestion productiviste des arbres" dans ce massif forestier de 4.500 hectares, seule forêt domaniale de Loire-Atlantique. Une soixantaine de personnes était réunie dans la forêt pour exprimer leur mécontentement face aux projets de réorganisation et de coupe de l'Office National des Forêts (ONF).

Autour d'un café et de quelques biscuits, certains échangent sur leur relation à la nature et à cette forêt domaniale. Tous ont un chiffre à la bouche, 75% des forêts sont privées (NDLR. Étude du Centre National de la Propriété Forestière de 2021), alors, pourquoi ne pas se partager les coupes pour récupérer du bois. C'est un des arguments majeurs de ces opposants à la gestion de l'ONF dans la forêt du Gâvre.

Sous la cime d'arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut, les manifestants échangent autour de leurs liens avec la forêt du Gâvre. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Vision à long terme

"Laissez la nature tranquille", souffle Willy. Ce petit quadragénaire arbore un grand sourire au milieu des sentiers forestiers. Il prend de plus en plus de plaisir à aller dans la forêt avec le temps. "Je ne comprends pas pourquoi ils coupent autant d'arbres, vous voyez juste ici comment c'est aéré", dit-il en pointant du doigt vers une partie dégagée à la cime des arbres. C'est un terrain où de nombreux arbres ont été coupés il y a quelques années affirme Willy.

Le directeur de l'agence régionale de L'ONF dans les Pays de la Loire, Nicolas Jannault, dit comprendre les inquiétudes des manifestants mais il rappelle que la gestion de la forêt se réfléchit à très long terme. "Les parcelles qu'on met en renouvellement, ce sont des parcelles qui ont 200 ans pour les parcelles de chênes. Donc, à l'échelle humaine les gens les ont toujours vues. Mais nous, on travaille sur le long terme, à l'échelle des arbres. Donc c'est compliqué pour eux qui voient le paysage changer sur dix ou quinze ans. Des arbres coupés qu'ils ont toujours connu pendant leur enfance. Je comprends que ça puisse avoir un impact sur eux, les troubler. Mais voilà, on le fait dans le cadre d'une gestion durable. Et figer la forêt, en fait, ce n'est pas la solution."

On ne veut pas d'une usine à bois. Jean-Louis Potin, co-président de l'Association des Amis de la Forêt du Gâvre

À cela, les manifestants répondent qu'il s'agit "d'une logique économique pour planter arbres qui poussent plus rapidement". Au milieu des manifestants, Val est venu avec une petite hache. "C'est pour reprendre les codes des colères paysannes", dit ce jeune de 23 ans. "On peut avoir le beurre et l'argent du beurre, lance-t-il à la foule réunie. La futaie irrégulière peut fonctionner pour avoir du bois, mais c'est clair que c'est plus long , ce ne sont pas des rangées de pins dégueulasses qui ne mettent que quarante ans à être prêts pour être coupés". Avec ses cheveux bouclés couleur rouille, bien rangés sous sa casquette blanche, ce jeune veut une forêt de "feuillus" et moins de "résineux". En somme, des chênes, avec moins de pins.

L'Association des Amis de la Forêt du Gâvre en profite pour faire un point sur ce qu'ils défendent avant de partir en balade. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Du bois local

L'ONF défend au contraire une gestion durable du massif forestier, selon son directeur. "La gestion est considérée durable à partir du moment ou on respecte les enjeux de biodiversité et on prévoit dès lors qu'on coupe des arbres, qu'on prévoit aussi le renouvellement de la forêt. Dans nos documents d'aménagement, on met en place des zones de renouvellement. C'est environ deux sur la surface de la forêt par an, pas plus. Et un arbre? On met en place des techniques qui permettent d'avoir des jeunes arbres qui poussent en dessous, ce qui permettra de rajeunir la forêt et d'avoir une forêt qui puisse avoir tous les stades des arbres et qui puisse être mieux adapté, notamment aux changements climatiques", souligne Nicolas Jannault, directeur de l'agence régionale de l'ONF dans les Pays de la Loire.

L'Office National des Forêts rappelle que la gestion des massifs forestier est très réglementée. Elle dépend d'un plan de gestion (validé par les autorités) qui détermine toutes les actions menées sur 20 ans, et prévoit notamment quelles sont les parcelles où les arbres seront coupés (dites "zones de renouvellement"). "Ce document d'aménagement prévoit que la forêt puisse répondre à trois fonctions principales. D'abord la garantie que la biodiversité sera bien préservée, notamment parce qu'on est dans un site Natura 2000. Ça fait partie des enjeux principaux de la gestion durable. Il y a aussi la possibilité pour le public de venir en forêt dans de bonnes conditions. Et enfin, la forêt permet de fournir du bois à la société. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réduction de notre impact carbone et le bois est une vraie solution pour ça, pour réduire l'impact carbone. Il faut qu'on fasse venir du bois des forêts locales. En fait, si on les fait venir de très loin, par exemple des forêts tropicales ou de l'est de l'Europe, on aura un impact carbone très très fort. Alors que si on fait venir le bois des forêts locales gérées durablement, on va réduire notre impact carbone et on aura un impact beaucoup moins important sur le climat", explique Nicolas Jannault, directeur de l'agence régionale de l'ONF dans les Pays de la Loire.