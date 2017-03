Manifestation contre la violence devant un lycée à Agde

Professeurs, élèves, parents d'élèves se sont rassemblés jeudi matin pendant deux heures devant le lycée Loubatières pour dénoncer des "intrusions" et des menaces.

Sept à huit cents personnes regroupées devant les grilles de l'établissement pendant deux heures, sous protection policière... Une manifestation qui fait suite à des incidents survenus la semaine dernière dans cet établissement qui accueille en tout 1300 élèves.

Voulant interrompre un rodéo en scooter des jeunes du quartier devant le lycée, un conseiller d'orientation avait été pris à parti, et poursuivi dans le lycée par deux individus proférant des menaces de mort. Plainte a été déposée.

Par ailleurs, parents et profs affirment que les jeunes en question trafiquent des stupéfiants aux abords du lycée. Ce dernier grief est très largement exagéré selon plusieurs élèves sur place, pour qui, s'il y a bien de la drogue qui circule dans l'établissement, c'est de façon marginale, et de plus, disent-ils les dealers sont pour la plupart eux-mêmes des élèves...