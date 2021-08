Manifestation contre le pass sanitaire : à Caen, beaucoup de familles présentes dans le cortège

A Caen, plusieurs milliers de personnes étaient présentes ce samedi 14 août pour protester contre le pass sanitaire, pour le cinquième samedi d'affilée. Parmi les manifestants, beaucoup sont venus en famille et s'inquiètent pour leurs enfants.

A Caen samedi 14 août, plusieurs milliers de personnes étaient présentes pour protester contre le pass sanitaire, en vigueur dans les restaurants, bars et transports de longue durée depuis presque une semaine.

Dans le cortège, beaucoup de familles sont venues manifester. Des parents se disent inquiets de l'effet du vaccin sur leurs enfants. C'est le cas de Delphine, fonctionnaire à l'hôpital, venue avec Franck, son mari, et leurs deux enfants. "C'est important d'être là aujourd'hui, confie Delphine, c'est l'avenir de nos enfants qui se joue aujourd'hui."

Une année scolaire difficile

L'année des enfants a été difficile, entre les confinements et les cours à distance en 2020, selon Franck : "Les enfants n'ont pas pu suivre une scolarité normale, ils n'ont pas toujours pu voir leurs camarades, et on leur met désormais une pression énorme pour qu'ils aillent se faire vacciner, sans quoi ils seront privés de certaines activités, c'est inadmissible !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour les 12-17 ans, le pass sanitaire entrera en vigueur le 30 septembre, mais il ne sera pas demandé aux élèves dans les établissements scolaires, de la maternelle à l'université, a précisé Emmanuel Macron. Beaucoup de familles restent inquiètes : "Même si le pass n'est pas appliqué à l'école, il va le devenir pour certaines activités extra-scolaires et je ne trouve pas ça normal", estime Fabienne, mère de deux filles.

Certains manifestants s'inquiètent pour les enfants, parmi ceux qui sont venus protester contre le pass sanitaire samedi 14 août à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

La Préfecture du Calvados estime les manifestants au nombre de 2 200. Aucun participant n'a souhaité communiquer d'estimations sur la participation et France Bleu n'a pas pu établir une mesure assez précise face à ces rassemblements