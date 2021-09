Manifestation contre le pass sanitaire à Limoges, quelques centaines de personnes dans la rue

Journée sans voiture oblige, les manifestants limougeauds contre les vaccins et le pass sanitaire ont, ce samedi, pris la direction des Casseaux. Une manifestation dans le calme qui peine à retrouver son souffle du début. Pour ce onzième samedi dans la rue, ils étaient de nouveau entre 350 et 400. Dans Limoges, au plus fort de la mobilisation, ces manifestants étaient plus de 3.000.

Au total, entre 60.000 et 80.000 personnes devaient se mobiliser à travers 185 cortèges dans toute la France selon les forces de l'ordre.