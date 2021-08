Manifestation contre le pass sanitaire au Havre : la vaccination des moins de 12 ans, préoccupation du cortège

"Elle n'est pas à l'ordre du jour", indique le gouvernement, mais la vaccination chez les moins de 12 ans était bel et bien présente dans le cortège havrais ce samedi lors de la manifestation contre le pass sanitaire. "Justement pour la première fois j'ai ramené mon fils parce qu'aujourd'hui ça concerne les enfants. Il y en a beaucoup plus que les semaines précédentes", témoigne Robin, père de famille pour France Bleu Normandie.

"Ils ne toucheront pas à nos enfants"

"De plus en plus on entend parler de la vaccination chez nos enfants. Moi je ne veux pas ça. Chacun est libre, on a le choix de faire ce que l'on veut avec notre corps. C'est inadmissible de l'imposer surtout pour les enfants", poursuit-il. "Ils ne toucheront pas à nos enfants", s'agace de son côté Antonine.

"J'ai quatre enfants, 12,9,6 et 4 ans et je ne les ferai pas vacciner, leur injecter quelque chose dont je ne suis même pas sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi je ne veux pas, ça ne veut pas dire que je suis anti vaccin pour autant", explique le père de famille.

De son côté Karim a deux jumelles de 13 ans. Il est contre l'obligation vaccinale, sa femme est pour. Et il reconnaît que dans son foyer en ce moment, il y a quelques tensions. "Il n'y a pas de dialogue c'est vrai, avec la mère des petites c'est compliqué et moi à deux semaines de la rentrée je suis très inquiet, je vous le dis, je suis très inquiet".