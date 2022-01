Manifestation anti-pass : plusieurs centaines de personnes à Valence

À deux jours de l'entrée en vigueur du pass vaccinal en France, plusieurs centaines de manifestants anti-pass et anti-vaccin défilent une nouvelle fois ce samedi à Valence.

Sept mois après la première mobilisation des anti-pass sanitaire, les manifestants sont toujours dans la rue à Valence ce samedi et plus les samedis passent plus il y a de mesures sanitaire à contester dans le cortège. Ce lundi, un nouveau QR code entrera dans la vie des français; le pass vaccinal, une grosse partie des participants à la manifestation y sont opposés.

Des manifestants à Valence © Radio France - Lucile Auconie

Comme la semaine dernière, des gendarmes mobiles se sont positionnés devant le pont Mistral que quelques dizaines de manifestants tentent de franchir.