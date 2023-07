Manifestation contre les violences policières : près de 1000 personnes réunies à Marseille

Plus de 1000 personnes sont réunies ce samedi après-midi dans les rues de Marseille contre les violences policières, 750 personnes selon la préfecture. Le départ de la manifestation a été donné à 14 heures place Robert Cadenat, dans le 3ème arrondissement, direction la porte d'Aix. Des manifestants qui ont répondu à un appel au rassemblement relayé sur les réseaux sociaux. Une trentaine de manifestations de la sorte sont organisées ce samedi en France en réaction à la mort de Nahel .

"Manifestation des quartiers populaires"

Dans le cortège à Marseille ce samedi, plusieurs jeunes communistes étaient présents mais également des drapeaux CNT, CGT et des militants de la Nupes. Parmi les manifestants, des politiques étaient également sur place, tel que Hendrik Davi, député LFI de la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Des hommes politiques qui n'étaient pas vraiment les bienvenus : plusieurs manifestants leur ont demandé de marcher à l'arrière du cortège, expliquant qu'il s'agissait d'une "manifestation des quartiers populaires."

Une marche qui n'a pas été interdite car celle-ci se déroulait en dehors du périmètre interdit. En effet, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé vendredi après-midi l'interdiction de l'ensemble des rassemblements et des manifestations dans le centre-ville de Marseille ce week-end.

Une trentaine de manifestations en France

En France, près d'une centaine d'associations, syndicats et partis politiques classés à gauche, parmi lesquels LFI, EELV, CGT et Solidaires, ont appelé à ces "marches citoyennes", pour exprimer "deuil et colère" et dénoncer des politiques jugées "discriminatoires" contre les quartiers populaires.

Une trentaine de manifestations contre les violences policières ont été répertoriées en France sur une carte en ligne. A Saint-Nazaire, près de 150 personnes ont manifesté pacifiquement selon les médias locaux. A Strasbourg, ils étaient environ 400, selon une journaliste de l'AFP. A Paris, la préfecture de police a interdit un rassemblement ce samedi en mémoire d'Adama Traoré, décédé dans le Val-d'Oise peu après son interpellation par des gendarmes en juillet 2016.