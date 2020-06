2500 personnes, selon le chiffre donné par les autorités, défilent ce samedi après-midi pour dénoncer les violences policières, le racisme quotidien et rendre hommage à George Floyd et Adama Traore.

VIDEO : manifestation contre les violences policières et le racisme à Bordeaux

Le cortège s’est rassemblé vers 14 heures place de la Bourse et s’est élancé une demi-heure plus tard au son de « Tout le monde déteste la police » le long des quais de la Garonne.

« La police tue, c’est écrit noir sur blanc », « Stop à l’impunité policière » ou encore « Black lives matter » en référence à la mort de George Floyd, tué par la police à Minneapolis le 25 mai dernier. Voici quelques uns des messages qu’on pouvait lire sur les pancartes brandies par les manifestants. Une manifestation en son honneur avait déjà eu lieu sur le parvis des droits de l’homme lundi 1er juin.

Beaucoup de jeunes, mais aussi des familles, ont participé à cette marche unitaire. © Radio France - Solène De Larquier

Le cortège s'est d'ailleurs arrêté sur le quai des Chartrons devant le consulat des Etats-Unis et de nombreux manifestants ont posé le genou à terre et levé le poing.

Les Bordelais, un genou à terre et le poing levé en hommage à George Floyd. © Radio France - Solène De Larquier

Un hommage a également été rendu à Adama Traore, mort en 2016 lors de son arrestation par des gendarmes. "Nous sommes tous Adama" a scandé la foule à plusieurs reprises.

Plusieurs associations et organisations syndicales, étudiantes et politiques (SOS Racisme, NPA, Solidaires étudiant.e.s Bordeaux, Lutte Ouvrière) sont à l’origine de ce rassemblement qui se veut une marche unitaire « contre les violences policières et le racisme systémique ». D'autres manifestations ont également lieu ce samedi à Paris, Lyon ou Rennes.