Manifestation d'ultradroite à Paris : la préfecture se justifie, Élisabeth Borne "choquée" par les images

Une manifestation d'ultradroite a réunie plus de 500 personnes à Paris ce samedi 6 mai

Près de 600 militants du comité du 9-Mai, selon les autorités, ont manifesté samedi à Paris pour commémorer le 29e anniversaire de la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Deyzieu. Ces manifestants ont défilé habillés de noir et ont exhibé des drapeaux noirs marqués de la croix celtique. Cette manifestation autorisée suscite la polémique à gauche qui estime que le rassemblement aurait dû être interdit. La Première ministre Élisabeth Borne s'est dite "choquée" mais assure que "c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester". France Bleu vous explique la polémique.

Que s'est-il passé ?

Samedi, des militants d'extrême droite ont défilé dans les rues de Paris. Ces manifestants, habillés de noir et souvent masqués, des jeunes hommes pour la plupart, exhibaient des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et quelques fumigènes rouges.

Ils se sont rassemblés, dans le VIe arrondissement de Paris, derrière la banderole noire "Sébastien présent", évoquant Sébastien Deyzieu, décédé accidentellement il y a 29 ans. Cette manifestation a lieu chaque année en mémoire du jeune militant, proche de l'ex-GUD, mort en 1994 après avoir glissé d'un toit rue des Chartreux, lors d'une manifestation "contre l'impérialisme américain" qui avait été interdite par la préfecture de police.

Les manifestants sont restés silencieux, sauf pour clamer "Europe jeunesse révolution", slogan du mouvement d'extrême-droite du GUD (Groupe d'union Défense), et ont refusé de répondre aux questions des journalistes, dans une ambiance d'hostilité envers la presse.

Une manifestation qui choque la gauche

La manifestation de samedi, qui n'avait pas été interdite, a suscité lundi de vives critiques à gauche. Sur Twitter, le sénateur socialiste de Paris David Assouline a notamment interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, estimant "inadmissible d'avoir laissé 500 néo-nazis et fascistes parader au cœur de Paris". "Expliquez-vous !", a-t-il sommé dans son tweet.

Également sur Twitter, le porte-parole du PCF Ian Brossat, élu de Paris, a de son côté ironisé en milieu de journée, en écrivant : "les casseroles sont manifestement plus dangereuses que les bruits de bottes...".

Le message de Ian Brossat fait référence aux interdictions de manifester qui se multiplient en France pour éviter des "casserolades" contre le président Emmanuel Macron et les membres du gouvernement.

"Je l'assume totalement"

La préfecture de police de Paris a justifié dans un long communiqué la non interdiction de la manifestation d'ultradroite. Elle a souligné que "dans la mesure où cette manifestation n'avait occasionné, les années précédentes, aucun débordement ou trouble à l'ordre public, le préfet de police n'était pas fondé à prendre un arrêté d'interdiction à son encontre".

"La manifestation du 6 mai a fait l'objet d'un encadrement adapté par les forces de l'ordre, pour éviter tout risque de débordements ou d'affrontements", a ajouté la préfecture de police, qui avait pris un arrêté autorisant l'enregistrement d'images par drone. Elle a promis que "tout fait délictuel constaté lors de cette manifestation ou que l'exploitation postérieure des images permettrait d'identifier fera(it) l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire".

Sur BFMTV, le préfet de police Laurent Nuñez a annoncé avoir "saisi sans attendre la procureure de Paris" sur le fait "que des individus, la plupart, manifestaient le visage dissimulé". Ce qui constitue une infraction. "Les conditions juridiques n'étaient pas réunies pour interdire cette manifestation. Je l'assume totalement", a-t-il insisté.

Le préfet s'est agacé que certains puisse l'accuser d'être "plus tolérant avec l'extrême droite qu'avec l'extrême gauche". "C'est totalement faux et absolument inacceptable à mes yeux", a dit Laurent Nuñez, rappelant son action passée à la Direction générale de la sécurité intérieure puis comme coordinateur de la lutte contre le terrorisme. Il a souligné qu'une "dizaine de dossiers" concernant l'ultradroite étaient actuellement traités par le parquet national antiterroriste (PNAT).

"C'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester"

Élisabeth Borne s'est dite ce mardi "choquée" par les images de la manifestation d'ultradroite samedi qui n'avait pas été interdite et a suscité de vives critiques à gauche, mais a rappelé qu'il n'y avait "pas de motif pour (l') interdire". "Je conçois que ces images aient pu choquer", et "je trouve assez choquantes les images qu'on a pu voir" mais "c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester" et "il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation", a déclaré la Première ministre lors d'une conférence de presse à Matignon.