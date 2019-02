Manifestation des gilets jaunes : la préfecture met en garde les commerçants de Clermont-Ferrand

Plus de 150 commerçants sont venus chercher des réponses.

Clermont-Ferrand, France

La préfecture a réuni les commerçants de la ville ce lundi soir pour une réunion d'information à la maison des sports. Les consignes de la préfecture sont claires : protéger les devantures, éloigner des vitrines les produits de valeur où sensibles et prévoir leur vol s'il n'y a pas de grilles le jour de la manifestation. Selon la préfecture, la grande manifestation des gilets jaunes prévue ce samedi est un appel régional, ce qui a tant bien que mal rassuré les commerçants. Cependant "des manifestants violents semblent vouloir répondre aux appels en s'intégrant dans les cortèges pour entraîner des troubles à l'ordre public, des dégradations et se confronter aux forces de l'ordre" selon la préfecture, qui déploiera le jour J un dispositif de sécurité exceptionnel. "Nous ne voulons pas que Clermont devienne une ville morte" a tempéré la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc. Mais la fermeture prévue des parkings du centre-ville et l'arrêt des transports en commun n'ont pas convaincu les commerçants. "À quoi ça sert de rester ouvert si personne ne peut venir en centre-ville?" s'inquiète Carine, responsable d'un magasin de vaisselle dans le centre-ville. Aucune obligation de fermeture des commerces n'a été faite, la préfecture laisse cette décision aux commerçants.

On en est réduits à avoir des hypothèses" — Anne-Gaëlle Baudouin Clerc, préfète du Puy-de-Dôme

Il est également demandé aux commerçants de retirer tout éléments extérieur pouvant faire office de projectile (tables, chaises, poubelles, présentoirs...). Ils peuvent prendre conseil pour sécuriser leurs vitrines auprès du commissariat de Clermont-Ferrand au 04 63 05 77 59 ou au 06 37 02 07 45. Un agent sera à leur disposition pour répondre aux questionnements.

Dispositif de sécurité exceptionnel

De nombreux contrôles de véhicules sont prévus par les forces de l'ordre, dans et en dehors du département, afin de repérer d'éventuelles armes ou projectiles prévus pour être utilisés pendant la manifestation. Une vingtaine de points de contrôle sont ciblés, bien qu'ils seront rendus difficiles par le chassé-croisé. Des grandes plaques de métal ont été fixées sur les grilles de la préfecture. Toute la semaine, le mobilier urbain comme les jardinières, les vélos en libre-service où les horodateurs sont enlevés afin d'éviter qu'ils ne servent de projectiles. Le ramassage des ordures se fera le samedi avant 7h du matin.