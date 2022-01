Manifestation de l'Education nationale : environ 300 personnes rassemblées à Châteauroux

Les syndicats et professionnels du monde de l'éducation ont répondu à l'appel national à la grève ce jeudi. Pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire et la communication du ministre Jean-Michel Blanquer, environ 300 personnes se sont rassemblées à Châteauroux, 400 à Bourges.

En ce jeudi d'appel à la grève national lancé par plusieurs syndicats de l'Education Nationale pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, environ 300 personnes se sont réunies à Châteauroux, 400 à Bourges. Des enseignants, des chefs d'établissements, des surveillants, des parents qui sont venus dénoncer les protocoles sanitaires et le "mépris" de la part du Ministère.

"Le protocole sanitaire, c'est la goutte d'eau"

A peine deux semaines après le retour des vacances de Noël, le Ministère de l'Education Nationale a déjà modifié deux fois le protocole sanitaire dans les écoles. Le dernier en date a été annoncé lundi 10 janvier au soir, et comprend notamment un allègement des mesures concernant les cas contacts et la façon de les tester. Le Premier Ministre les a détaillées lors de son interview sur TF1. C'est d'ailleurs l'un des problèmes pointés du doigt par les grévistes. "On a des changements de pied incessants, ce qui est déjà épuisant, mais en plus on les apprend par voie de presse" explique Sophie Grenon, directrice de l'école d'Eguzon. Sur sa pancarte, elle a écrit "Situation maritale : en adultère avec le protocole sanitaire".

Les manifestants ont dénoncé le manque de communication de la part du Ministère de l'Education Nationale. © Radio France - Marie Dorcet

Les professionnels et parents se sont aussi réunis pour réclamer davantage de moyens : purificateurs d'air dans les salles de classe et masques à disposition notamment. "On est tout à fait pour le maintien de l'éducation, mais les conditions se dégradent et on ne peut pas assurer correctement le suivi" explique David Navarro, enseignant au collège Beaulieu de Châteauroux. Il indique se retrouver très régulièrement à devoir aussi gérer le mécontentement ou l'incompréhension des parents.

La directrice de l'école d'Eguzon, fermée pour cause de grève, a tenu à venir manifester son mécontentement. © Radio France - Marie Dorcet

Cette journée de grève a certes été impulsée par la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, mais la plupart des manifestants soulignent le ras-le-bol général vis-à-vis de Jean-Michel Blanquer. "Le protocole sanitaire, c'est la goutte d'eau. Ça fait cinq ans qu'il nous méprise, qu'il communique avec nous par voie de presse, et qu'il ne prend pas en compte les syndicats" explique Sophie Grenon.

Mouvement de grève "historique"

Ce "jeudi noir" dans l'Education Nationale s'annonçait très largement suivi. Selon le SNUIPP-FSU, c'est bien le cas : mobilisation "historique" dans l'Indre, avec plus de 75% des grévistes dans le primaire, et la moitié des écoles du département fermées.

Du côté du secondaires, les chiffres sont plus difficiles à obtenir, car les enseignants ne sont pas obligés de se déclarer à l'avance. Selon les premiers chiffres, Plus de 50% des enseignants ont fait grève au collège de Déols, 25% à Buzançais, au lycée Blaise Pascal de Châteauroux et au collège Beaulieu.

Les manifestants ont terminé devant les locaux de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale à Châteauroux. © Radio France - Marie Dorcet

A midi, une délégation de représentants syndicaux a été reçue par le Directeur académique à Châteauroux, pour lui présenter les motifs de leur colère et de leur lassitude. Le DASEN les a assurés avoir conscience de la situation, et continuer à les soutenir "dans la mesure de [ses] moyens". Il doit faire remonter les doléances au Ministère.