Manifestation de parents d'enfants polyhandicapés à Chambéry : "si ça continue comme ça, on va craquer"

Près de 250 personnes ont manifesté ce lundi 15 novembre devant la préfecture de la Savoie à Chambéry. Des familles et des soignants tirent la sonnette d'alarme. Depuis début septembre, les foyers et centres qui accueillent des personnes handicapées font face à une vague de démissions et d'arrêts maladie, obligeant certains parents à reprendre leurs enfants chez eux.

Manifestation de parents d'enfants polyhandicapés ce lundi devant la préfecture de la Savoie à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

C'est le cas dans le centre médico-éducatif Les Mésanges qui accueillent une soixantaine d'enfants handicapés à La Motte-Servolex. Il est obligé de fermer les week-ends et pendant les vacances de Noël par manque de personnel. La sécurité n'est plus assurée pour les enfants handicapés accueillis. Chacune des unités du CME est même fermée une semaine, à tour de rôle jusqu'à la fin de l'année.

C'est une catastrophe pour ces parents désemparés qui se retrouvent à devoir gérer leur enfant lourdement handicapé à domicile lorsque le centre est fermé. Ils sont formé un collectif "A bout de souffle". "Ça bouleverse complètement notre vie, l'unité de ma fille est fermée toute cette semaine, je vais devoir arrêter de travailler pour m'en occuper" explique Mathilde, maman de Manon, âgée de neuf ans, lourdement handicapée.

"Je trouve ça dégueulasse, je ne comprends pas cette situation" - Nathalie, maman de Léo

"Léo a besoin d'aide 24 h/24, il ne marche pas tout seul, il ne mange pas seul, il faut l'aider pour tout, c'est très dur physiquement et psychologiquement pour moi ; si ça continue comme ça on va craquer" explique Nathalie, maman de Léo, polyhandicapé.

"Je suis en dépression, je n'arrive pas à assumer seule mon fils à la maison sans aide, sans rien !" - Najet, maman d'Abdelkrim

AUDIO - Témoignages de parents d'enfants polyhandicapés présents dans la manifestation. Copier

Tous ces parents regrettent que le personnel médico-éducatif ne soit pas assez payé et que les démissions se succèdent dans le secteur. "On le dit depuis des années, les salaires sont trop faibles, il n'y a pas assez de considération pour ces métiers là! " précise Clara, maman de Martin âgé de treize ans. "J'espère que mon fils ne me survivra pas, je ne veux pas partir en le laissant dans un centre où on aura pas les moyens de s'occuper correctement de lui, j'en arrive à penser ça".

Manifestation de parents d'enfants polyhandicapés et de soignants ce lundi à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Cette semaine, on a notre enfant à domicile, on en peut pas aller travailler". " C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, sur nous parents et sur lui, c'est inconcevable, inhumain" explique Clara, qui fait partie du collectif de parents "À bout de souffle".

AUDIO - Le témoignage de Clara, maman de Martin, 13 ans, lourdement handicapé. Copier