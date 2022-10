Manifestation de soutien au peuple iranien : une soixantaine de personnes réunies à La Rochelle

Des femmes, des hommes, de tout âge, certains avec des pancartes en carton attachées autour du cou. Une soixantaine de personnes se sont réunies ce samedi 8 octobre en fin de matinée à La Rochelle (Charente-Maritime), en soutien au peuple iranien. Depuis presque trois semaines - et la mort de cette jeune Iranienne de 22 ans, Masha Amini , tuée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté -, le pays connaît d'importantes manifestations. Une mobilisation qui dépasse les frontières, jusqu'en France, sur la côte atlantique.

Pour ce Rochelais, la question de venir ne s'est même pas posée. "On devrait plutôt se demander : "pourquoi ne pas venir ? Il devrait y avoir des milliers de personnes"" questionne Julien. Il est en colère car, pour lui, la situation en Iran résonne avec ce qu'il se passe en France : "J'ai l'impression que tout s'inverse. En Iran, les femmes se battent pour leurs droits, pour ne pas porter le voile. Je ne comprends pas qu'en France, certaines personnes ne s'en offusquent pas."

Plusieurs manifestantes se sont attachées des pancartes autour du cou, sur lesquelles elles ont écrit leur slogan. © Radio France - Lise Dussaut

Derrière lui Murielle se réjouit qu'il y ait aussi des hommes, et pas seulement des femmes : "Je me sens et me veux féministe. La solidarité est essentielle dans le monde. Le combat ne se gagnera pas uniquement localement". La néorochelaise se veut optimiste : "Ce matin en tout cas, oui j'y crois, il vaut mieux être optimiste. Car même dans les pays occidentaux, ces problèmes sont loin d'être réglés."

Au cours de la mobilisation, une bénévole d' Osez le féminisme 17 , à l'origine du rassemblement, circule dans les rangs, ciseaux en mains, et propose à ceux qui le souhaitent de se couper une mèche de cheveux. Symbolique. D'autres distribuent des papiers, les paroles de la Marseillaise, revisitée : "Les femmes qui nous éclairent, traversent les frontières / Brisons, sortons, de nos prisons / Marchons, toutes solidaires". Dans le cercle formée par les manifestants, Sarah, observe, écoute. Iranienne, elle est à La Rochelle depuis trois ans pour ses études. Elle est très touchée qu'un rassemblement ait été organisé ici, bien loin de son pays natal.

*Elle ne préfère pas donner son nom pour ne pas avoir de soucis quand elle rentrera en Iran