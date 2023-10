Manifestation des AESH dans le Doubs : "On aimerait bien que notre job soit considéré comme un métier"

Les organisations syndicales réclament une augmentation des salaires pour les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap mais aussi qu’ils soient reconnus comme des fonctionnaires de catégorie B. Pour cela, une nouvelle manifestation aura lieu ce mardi 3 octobre 2023.

ⓘ Publicité

Une centaine d'enfants sans accompagnant

En France, 430 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, dont 288 000 doivent bénéficier d’un accompagnement, pour seulement 125 000 AESH, selon un rapport sénatorial publié en mai 2023. Dans l'académie de Besançon, le syndicat FSU indique qu'une centaine d'enfants handicapés n'ont pas de place dans une école car ils ne peuvent pas être accompagnés.

Dans le Doubs, un rassemblement a lieu devant l'inspection de l'éducation nationale à Montbéliard, 3 rue Brossolette à 12 heures ce mardi 3 octobre. Parmi les manifestants, Charlotte sera présente. Ça fait 15 ans qu'elle accompagne les enfants en situation de handicap. À Baume-les-Dames, elle suit un enfant de cinq ans et demi qui a un trouble envahissant du développement. "C'est un job à 150 %, la charge est énorme. On aimerait bien que notre job soit considéré comme un métier. On demande plus de formations en fonction du handicap qu'on suit."

Un investissement pas récompensé

Ça fait quinze années que Charlotte fait ce métier. "Des améliorations, il y en a eu, je ne peux pas dire le contraire. Nous allons avoir des primes mais moi je ne demande pas une prime. Pourquoi nous n'aurions pas le droit a une reconnaissance, à un statut d'état." Une expérience et un investissement qui ne sont pas assez reconnu selon Charlotte. Cette mère de famille touche 750 euros par mois pour ses vingt heures de travail. Elle reçoit en complément des aides sociales.

"On ne peut pas presser les gens comme des citrons, leur demander d'être polyvalent, d'être bienveillant, d'être disponible et à un moment donner ne pas leur renvoyer l'appareil et ne pas être vigilant envers leurs conditions de travail" explique Charlotte.