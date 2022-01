Manifestation des anti-pass : au moins 1.300 personnes défilent à Toulouse d'après la police

A l'avant-veille de l'application du pass vaccinal, 1.300 personnes ont défilé dans le calme dans les rues de Toulouse. Elles étaient environ un millier le week-end dernier. A partir de lundi, les plus de 16 ans devront donc présenter une preuve de vaccination ou un certificat de rétablissement partout où le pass sanitaire était obligatoire.

"On s'est repliés sur nous-même"

Dans le cortège, Guy explique qu'il refusera le pass vaccinal, comme il a refusé de se plier au principe du pass sanitaire,"même quand les tests étaient gratuits". Il a donc renoncé à beaucoup de choses depuis juillet. "Ce qui me manque le plus, c'est l'accès à la culture. J'allais à la salle de concert la Halle aux Grains mais je me suis désabonné. Et puis on s'est repliés sur nous même. Il y a tout un tas de gens que je renonce à solliciter, parce qu'ils sont vaccinés et qu'ils ont peur."

La manifestation contre le pass vaccinal a réuni un peu plus de monde que la semaine dernière © Radio France - Caroline Félix

Jeanine, qui n'est pas vaccinée non plus, avait l'habitude de faire des tests pour quelques activités. Avec l'entrée en vigueur du pass vaccinal, elle sait qu'elle doit renoncer à cela : "Je ne veux pas rentrer dans ce moule [du pass vaccinal]. Alors j'irai dans ma campagne, avec mes amis qui sont comme moi."

Se faire vacciner, "on est obligés de se poser la question"

Jean-Michel lui manifeste contre cette mesure qui d'après lui menace "nos libertés fondamentales". Mais il réfléchit à se faire une première injection : "on est obligés de se poser la question, parce qu'avoir une vie d'ermite, je ne vois pas trop l'intérêt." Il explique qu'il est "pro-vaccin, mais pas ceux qui sont élaborés à la va vite".