Manifestation des chasseurs : la préfecture recommande d'éviter la voiture dans le centre d'Amiens ce samedi

6.000 à 8.000 personnes sont attendues ce samedi 18 septembre dans les rues d'Amiens à la manifestation des chasseurs, selon les estimations de la Fédération des chasseurs de la Somme. Etant donné l'ampleur de la manifestation, pas mal de perturbations à prévoir. La préfecture de la Somme a publié un arrêté ce vendredi pour éviter tout trouble à l'ordre public en marge de la mobilisation.

Mieux vaut éviter la voiture dans Amiens entre 8H et 14H

Dans son arrêté, la préfecture interdit de "tout type de manifestation revendicative, statique ou mobile dans le centre-ville d’Amiens ce samedi de 8h00 à 19h00". Le périmètre est le suivant : Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; Rue de la 2ème DB ; Place Léon Gontier ; Rue du Général Leclerc ; Place Vogel ; Rue des Francs-Mûriers ; Rue Vanmarcke ; Place Parmentier ; Boulevard du Port d’amont ; Boulevard d’Alsace-Lorraine ; Boulevard de Belfort ; Mail Albert 1er ; Boulevard Maignan Larivière.

Interdiction également de transporter et de tirer des artifices, entre 6h et 19h, mais aussi la vente d'alcool à emporter dans toute la ville, jusqu'à la fin d'après-midi samedi. Vu l'ampleur annoncée de la mobilisation des chasseurs, et sachant qu'en plus d'autres manifestations se tiennent à Amiens ce samedi, la préfecture de la Somme conseille de ne pas venir ou se déplacer dans Amiens en voiture entre 8h et 14h et d'éviter les quartiers qui seront traversés par les chasseurs pour cette manifestation : Parc de la Hotoie, Boulevard Carnot, Rue du Général Leclerc, Place Vogel, Quai Charles Tellier.

La préfecture de la Somme indique par ailleurs que des contrôles seront réalisés dès 7h du matin ce samedi aux entrées d'Amiens.

Des élus dans le cortège auprès des chasseurs

Pour rappel, 93 bus vont arriver de partout dans les Hauts-de-France pour cette manifestation - ils seront stationnés dans le secteur de l'Hippodrome d'Amiens, les manifestants rallieront le point de départ, esplanade de la Hotoie, à pieds. Dans le cortège, il y aura des élus aux côtés des chasseurs : on a appris ce vendredi midi que Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle 2022, serait présent en début de manifestation. Le parti Les Républicains de la Somme seront aussi présents. Il devrait aussi y avoir des élus de la Somme - les 700 maires ruraux du département ont été invités à la manifestation par courrier.