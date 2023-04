Manifestation des défenseurs du circuit d'Albi : "on veut seulement quatre week-ends de courses par an "

Des centaines de voitures et de motos sont attendues dans les rues d’Albi ce samedi. Comme en 2020, les pro-circuit manifestent. Un cortège qui va tourner autour de l’enceinte du circuit dans les communes d’Albi et le Séquestre.

En ligne de mire pour les fans de sports automobiles : le prochain Grand Prix Historique qui doit se tenir le week-end du 26 au 28 mai. C’est la 6e édition du Grand Prix Historique qui doit réunir plus de 300 véhicules qui concourront pour le Championnat de France Historique des Circuits.

ⓘ Publicité

Mais un arrêté pris par la mairie du Séquestre empêche toujours officiellement l’organisation de l’évènement à cause du bruit généré. Et pourtant la mairie d’Albi, qui vient de reprendre la gestion du circuit s’est engagée : plus aucune voiture thermique en semaine sur le circuit et quatre week-ends seulement de courses dans l’année.

Tout est prêt pour le Grand Prix

Alors, malgré la médiation du préfet, le bras de fer entre les anti-circuits et les pro continuent… Jean-Louis Canac de l’ASCA - Association de Soutien du Circuit d'Albi estiment que quatre week-ends c’est tout à fait raisonnable. "Malheureusement, à ce jour, on ne sait pas si on pourra organiser les compétitions et notamment le Grand Prix historique. On a décidé de quand même se mobiliser, montrer qu'on existe. Parce qu'il est inacceptable que 30 à 40 riverains se permettent dire que le circuit d'Albi doit disparaître. On veut défendre quatre week-ends de courses par an parce que c'est l'histoire d'Albi. Moi, je connais la course depuis les années 60 et il y a eu des courses grandioses. Nous avons eu tous les plus grands pilotes de F1 de l'époque. Si on commence à baisser les bras, je pense que ça va faire jurisprudence sur d'autres circuits et devenir de plus en plus compliqué."

Michel Franques, le premier adjoint au sport insiste. Le Grand Prix Historique doit se tenir. "Tout est en place pour le premier rendez-vous qui a lieu le dernier week-end de mai. Tout est en place la fédé, les organisateurs, les bénévoles et nous nous sommes prêts. En tout cas, nous ne lâcherons rien. "

Les festivals touchés demain ?

Et l’élu albigeois, estime que d’autres évènements pourraient être annulés à cause du code de la santé publique si on ne laisse pas se tenir ce Grand Prix. "C'est une escalade infernale. Aujourd'hui, c'est le circuit qui est la cible à Albi. Mais d’autres ailleurs, sont dans la même configuration. On sait bien qu'il y a déjà des aérodromes qui sont la cible de quelques extrémistes et demain, ce sera les festivals. Je souhaite bien du plaisir à Pause-Guitare, aux Francofolies, aux Eurockéennes Belfort. Parce que si on applique effectivement à la lettre ces histoires-là, cette réglementation totalement disproportionnée. Demain, les circuits seront fermés, demain les aérodromes seront fermés, demain, les festivals n'existeront plus. Il faut qu'on revienne à la raison et qu'on revienne à une réglementation adaptée."

Dernièrement, quelques riverains ont porté plainte contre la ville pour non-respect du seuil de décibel autorisé dans le codé de la santé publique le 17 mars lors du tournage de l’émission de Turbo (M6). De nombreuses audiences judiciaires doivent également avoir lieu autour de ce dossier. Une décision du conseil d'Etat est notamment attendu sur l'arrêté pris par la commune du Séquestre.