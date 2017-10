Manifestation des fonctionnaires : les perturbations en Béarn

Grève et manifestation générale pour la fonction publique demain, partout en France. A l'appel de tous les syndicats, une première depuis 10 ans, les fonctionnaires seront aussi dans les rues de Pau. Point sur les perturbations.

A Pau et partout en France, les services de la ville ne fonctionneront pas normalement demain. Tous les syndicats de fonctionnaires (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA, FO, FSU, Unsa et Solidaires) ont appelé la fonction publique à faire grève et à protester contre les réformes engagées par le gouvernement : gel du point d'indice, rétablissement d'un jour de carence en cas de maladie et suppression de 120 000 postes dans la Fonction publique sur l'ensemble du quinquennat.

Aucune école n'ouvrira ses portes demain à Oloron, mis à part l'école élémentaire de Saint-Cricq, mais les services de garderie et de cantine ne seront pas assurés. Ces mêmes services manqueront dans les écoles de Pau, bien qu'elles soient ouvertes. Les établissements n'assureront pas l'accueil du matin mais celui du soir est maintenu.

Conçernant les crêches, celles de Saint Basil's, Rive gauche et Pepinière fonctionneront normalement. Les horaires seront restreints dans les autres crêches. La cuisine centrale sera ouverte, le portage des repas sera donc assuré. Si vous voulez aller à la piscine ou à la médiathèque, mieux vaut passer un coup de fil avant... Les horaires d'accueil dépendront du nombre d'agents grévistes.

Transports à la normal

Il n'y aura pas de perturbations sur le réseau Idélis, ni dans les transports scolaires. La SNCF assure également que la grève ne devrait pas avoir d'impact sur la circulation des trains. En revanche, les vols seront fortement perturbés à l'aéroport de Pau Uzein. Seuls deux vols sur huit décolleront pour Paris et il y aura également de grosses perturbations sur les vols retour. Pour Lyon, tous les allers-retours sont en revanche assurés.