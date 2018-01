Laval, France

Les gardiens de prison se sont réunis dans toute la France lundi 15 janvier. Ils se mobilisent pour apporter leur soutien aux trois gardiens agressés la semaine dernière par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais

Devant la maison d'arrêt de Laval, une quinzaine de surveillants étaient présents.

« C’est un mouvement national pour dénoncer le manque de personnel dans les établissements et le manque de moyens mis à notre disposition pour effectuer notre mission », explique Boris Roger est surveillant brigadier à la maison d'arrêt et secrétaire adjoint du syndicat pénitentiaire Ufap.

Des violences moindres à Laval

Pour le surveillant, même à Laval, les violences physiques ou verbales « font parties de la profession », mais il considère que celles-ci sont « moindres », par rapport à certains grands établissements.

Il explique : « Nous connaissons la plupart de nos détenus, même si nous sommes aujourd’hui dans une situation de sous-effectif, équivalente à environ 200% de population à la Maison d’arrêt de Laval. »

Les difficultés de la profession : « C’est clairement le manque de personnel », insiste Boris Roger. « Il y a beaucoup d’établissements en France où nos collègues font 30, 40 voire 50 heures supplémentaires par mois… Donc cela joue automatiquement sur le moral, et sur l’état physique des agents. »

Un manque d’attrait envers la profession

« Nous réclamons au gouvernement un effort en terme de personnel, c’est-à-dire un recrutement. » Une situation pourtant compliquée par le manque d’attrait envers la profession. « On arrive de moins en moins à embaucher », explique le représentant syndical. « C’est une profession qui n’est pas attirante, ne serait-ce qu’à cause des bas salaires et des rythmes de travail. »

Les surveillants réclament également une politique carcérale plus ferme. « Aujourd’hui, il est difficile d’exercer notre métier en pleine sécurité. »

Selon un bilan de la direction de l'administration pénitentiaire, les deux-tiers des 188 établissements en France ont été touchés par des situations de blocages ou de débrayages. Les principaux syndicats pénitenciers reconduisent la grève ce mardi 16 janvier.