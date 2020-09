Manifestation des Gilets jaunes à Paris : faible mobilisation, grandes revendications

Les Gilets jaunes faisaient leur rentrée ce samedi 12 septembre. Plusieurs départs de manifestations ont eu lieu à Paris (place de la Bourse, place Saint-Pierre ou encore Wagram) après l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Sur la place de Wagram, 1 500 manifestants ont défilé, et au total ce sont 222 interpellations et 78 gardes à vue qui ont été annoncées par la préfecture de Paris.

Si quelques altercations ont eu lieu, le climat est resté plutôt calme en comparaison aux événements de 2019. Des grenades lacrymogènes ont été échangées entre manifestants et forces de l'ordre. Côté dégâts, des véhicules ont été brûlés et certaines structures de chantiers ont été vandalisées.

Une voiture brûle sur le boulevard Pereire. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Une petite foule, vite dissipée

Le point névralgique de la manifestation se trouvait place de Wagram, dans le 17e arrondissement de Paris. Aux alentours de midi, les manifestants étaient environ 1 500, certains se sont confrontés aux forces de l'ordre avant d'être éparpillés suite aux différentes charges.

A 14 h, un groupe de 150 personnes ont défilé sur le parcours autorisé par la préfecture. Parmi eux, il y avait Hervé qui manifeste depuis novembre 2018 : "Suite à la pandémie et cet essoufflement qu'a connu le mouvement, c'était important de se venir aujourd'hui pour que le Gouvernement comprenne que nous sommes toujours là. Le cortège est très clairsemé, mais je suis très content que les casseurs ne soient plus là. Je préfère être peu nombreux mais avec des propositions correctes et une mobilisation intellectuelle, plutôt qu'avec des gens qui ne cherchent qu'à en découdre avec la police."

Un graffiti sur une bâche de chantier, avenue de Wagram (Paris 17). © Radio France - Mathieu MESSAGE

Des profils différents

Les Gilets jaunes "historiques" avaient répondu à l'appel, mais parmi les manifestants se trouvaient des profils très différents.

Jérôme est venu depuis la Haute-Savoie et représente un collectif de Gilets jaunes franco-suisses : "Nous sommes venus sur Paris car c'est sûrement la dernière que nous allons manifester. Il n'y a plus d'écoute de la part du Gouvernement, donc nous allons nous faire entendre autrement et sauver ce pays !"

Aux côtés des Gilets Jaunes, on trouvait aussi des conducteurs de VTC ou encore des propriétaires de boîtes de nuit. Valérie est propriétaire du Ten Club, à Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : "On a fait 400 kilomètres pour venir, ce sont des frais, mais à un moment on ne peut pas rester dans notre canapé. Ce qu'on veut c'est des aides, au moins de prendre en compte les charges fixes et de quoi assurer un salaire minimum."

Des Gilets Jaunes défilent le long du boulevard Pereire (Paris 17). © Radio France - Mathieu MESSAGE

Pour Corinne Henry, son cheval de bataille durant cette manifestation c'est la libération de Julian Assange. Elle est venue spécialement avec une pancarte et des amis pour soutenir le fondateur de WikiLeaks, détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres : "Je suis Gilet jaune et, pour moi, Julian Assange représente la vérité et le courage. On en a besoin aujourd'hui, c'est au cœur de nos luttes ce contre-pouvoir... La colère est toujours là."

Une banderole demande la libération de Julian Assange durant une manifestation Gilets Jaunes. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Au total, les manifestations de rentrée des Gilets jaunes ont rassemblé 6 000 personnes environ en France, dont 2 500 à Paris. Un décompte annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis la préfecture de police de Paris.