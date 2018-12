Manifestation des lycéens : jet d'acide chlorhydrique sur les policiers à Montpellier

Montpellier, France

Les policiers pris pour cible ce vendredi à Montpellier, pendant les manifestations des lycéens en soutien aux gilets jaunes. Quatre jeunes ont été interpellés pour avoir lancé des bouteilles d'acide chlorhydrique en direction des forces de l'ordre, devant le lycée Mermoz. Heureusement, personne n'a été blessé : les bouteilles ont éclaté au sol, sans toucher personne. Ce produit peut notamment provoquer de sérieuses brûlures.

Ces quatre jeunes sont toujours en garde à vue ce vendredi soir, comme six autres manifestants, mineurs et majeurs confondus. Ils sont entendus notamment pour des dégradations commises dans la journée à Montpellier : vitres de tram brisées, jets de projectiles sur la police, dégradation et incendie de containers.

Un calme relatif s'est installé dans les rues de Montpellier dans la soirée.