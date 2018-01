" On a l'impression d'être dans la maltraitance parce qu'on doit aller vite. On ne couche pas les résidents, on les jette au lit. On ne leur donne pas à manger, on les gave" témoigne Sylvie, aide-soignante dans l'Ehpad Saint-François à Rennes. Elle ajoute" je répète sans arrêt, je n'ai pas le temps je dois m'occuper d'une autre dame". L'aide-soignante fait grève pour la première fois de sa vie avec ces collègues du même Ehpad. Elles espèrent aujourd'hui être entendue par le gouvernement, "on est des soignants on doit pouvoir continuer à prendre soins de nos résidents". Les témoignages des personnels disent tous la difficulté accrue du métier, le manque de moyens et l'absence de reconnaissance.

Les manifestants avaient préparé des banderoles pour interpeller le chef de l'Etat © Radio France - Céline Guétaz

Mobilisation des personnels des #EHPAD devant la Préfecture Beauregard à #rennespic.twitter.com/IrVpGDmpk5 — FB Armorique (@bleuarmorique) January 30, 2018

Les familles des résidents présentes à la manifestation

Pour représenter les familles des résidents, Joëlle Legall est venue participer à la manifestation. La présidente d'honneur de la fédération nationale des associations de personnes âgées, de leurs amis et leurs familles, dénonce des tarifs à la hausse et le manque de personnel depuis 2005 " Cela fait 14 ans, qu'on alerte les députés, les sénateurs et les gouvernements successifs sur l'urgence de donner des moyens aux Ehpad, et nous ne sommes pas entendus". La représentante des familles l'a redit en Préfecture où une délégation a été reçue. Joëlle Legall espère aussi que la journée de mobilisation de ce mardi marquera une grande prise de conscience de tous, y compris ceux qui ne sont pas encore confrontés à la situation dans les maisons de retraite.