Manifestation des pro-contournement de Beynac : les opposants louent un avion pour faire leur propre comptage

Beynac-et-Cazenac, France

Combien étaient-ils samedi matin à Saint Vincent de Cosse, pour la manifestation pro-contournement de Beynac ? La police avait estimé la présence de 2300 personnes.

Les organisateurs et notamment le président du département Germinal Peiro, avaient parlé de 3000 personnes. Le problème, c'est que les opposants au contournement eux, ont d'autres chiffres. Le collectif Sauvons la vallée de la Dordogne a fait ses propres calculs. Des calculs effectués grâce à un avion...

Les manifestants qui étaient au sol, ont tous pu entendre et voir au début du rassemblement un petit avion blanc survoler la zone plusieurs fois. Il ne s'agissait pas d'un plaisancier. Mais bien d'un avion loué pour un vol de 30 minutes par les opposants au contournement de Beynac. Histoire de prendre des photos aériennes et de compter le nombre de personnes présentes grâce à elles.

Le comptage publié par les opposants à la déviation, photo prise depuis un avion loué pour l'occasion - Collectif Sauvegarde de la vallée de la Dordogne

Tout cela pour un coût abordable jurent les opposants. Grâce à ces clichés et à un comptage au carré, les anti-contournement ont donc publié leur estimation.

Il y avait selon eux 822 manifestants samedi matin. Loin des 3000 annoncés par le gouvernement. Loin du chiffre de 2300 avancé par la police pourtant peu encline en général à exagérer les chiffres.

Ce qui est sûr c'est que les opposants au contournement de Beynac sont de plus en plus organisés eux aussi. Location d'avion, communication via une agence de presse parisienne - qui assure faire cela à titre gracieux - pour avoir désormais accès aux grands médias. Mails très réguliers aux rédactions. Là aussi, la communication se muscle et se professionnalise.