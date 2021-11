Manifestation des professionnels du cirque : l'autoroute A7 bloquée entre Rognac et Vitrolles

En raison d'une manifestation des professionnels du cirque, l'autoroute A7 est bloquée ce midi entre Rognac et Vitrolles dans les deux sens ce mardi 16 novembre.

De grosses perturbations sont en cours ce mardi midi sur l'autoroute A7 dans les Bouches-du-Rhône. Elle est fermée au niveau de Vitrolles en direction de Lyon. Dans l'autre sens, l'A7 est coupée à Rognac. En cause : une manifestation des professionnels du cirque, rassemblés depuis le début de la matinée pour dénoncer la loi qui prévoit d'interdire les animaux dans les cirques à partir de 2028.

"Ils ne prennent pas en compte nos difficultés." - William Kerviche, le responsable du cirque Royal

"On a eu plusieurs rendez-vous au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Écologie, on essaye de trouver des solutions avec eux, mais ils restent sourds pour des raisons électorales, estime le patron du cirque Royal, William Kerviche. Ils ne prennent pas en compte nos difficultés."

À ce jour, 384 communes, dont Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier et Nice ont pris un arrêté pour interdire les représentations de cirques avec animaux sauvages. "Pourtant nous sommes en toute légalité, assure William Kerviche. En France, il y a une réglementation." Il s'interroge sur le devenir de ces animaux et des professionnels diplômés : "Comment on va faire cette transition si cette loi est validée ?"

Les débats avaient été relancés après l'installation d'un cirque franco-belge et de ses 40 animaux le 11 novembre dernier à Vitrolles, où ce type de cirque est interdit. La mairie demande au responsable de partir mais ce dernier a décidé de maintenir tous les spectacles jusqu'au 21 novembre comme prévu. Jackson Muller rappelle qu'il occupe un terrain qui n'appartient pas à la Ville et affirme bien traiter ses animaux, comme les manifestants réunis ce mardi 16 novembre.