Manifestation des retraités à Guéret : "On veut 100 euros de plus tout de suite, et 300 plus tard"

Une cinquantaine de retraités ont manifesté devant la préfecture de Guéret ce mercredi 31 mars, pour demander une revalorisation des pensions de retraite. Ils estiment que leur pouvoir d'achat a fondu ces dernières années.