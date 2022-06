Manifestation des riverains du circuit d'Albi : une centaine de personnes demandent la fin des nuisances

Une centaine de personnes ont manifesté ce vendredi soir, dans le centre-ville d’Albi. Des riverains du circuit d’Albi (implanté sur la commune du Séquestre) qui se sont notamment arrêté devant la mairie d'Albi. Des manifestants qui ne comprennent pas que les nuisances sonores du site se poursuivent alors que le 25 mai, le circuit d’Albi a fait l’objet d’une condamnation au pénal pour une mise en danger de la santé d’autrui par la cour d’Appel de Toulouse.

Le 21 juin de nouvelles infractions ( plus de 200 jours de dépassement sonore ) au code de la santé publique vont aussi être examiné.

Cassation

Mais les courses se poursuivent. Notamment parce que la société DS Events a déposé un pourvoi en cassation. Le week-end dernier 4 et 5 juin, il y avait le week-end rétro, 300 voitures réunis pour fêter le 60ème anniversaire du circuit. Et surtout, du 24 au 26 juin, se prépare le grand prix d’Albi avec la troisième manche du championnat FFSA GT - GT4 France.

Des événements comme si de rien était tempête Christian Houlès, responsable du Collectif des C44+ qui milite depuis des années contre les nuisances occasionnées par le circuit d’Albi. "Les gens ne comprennent pas. On a gagné les procès. Le code de la santé publique n'est pas respectée devant chez nous. La justice s'est exprimée. Il y a urgence. De 12 jours de bruit on est passé à 260 jours de bruit par an. On ne comprend pas.

" Un gars qui tourne et qui embête 650 familles"

Alain, un voisin, trouve que le bruit a redoublé depuis quelques jours et depuis la condamnation du 25 mai. Un riverain pas forcément embêté par les courses mais plus par bruits quotidien fait par des particuliers qui s’offrent des essais. " Il y a un gars seul, qui tourne 10 minutes, une heure. Et il embête à lui seul, 650 familles."

La mairie d’Albi continue de soutenir le circuit. La maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil était présente notamment pour les remises de coupes lors week-end rétro.

