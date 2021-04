Manifestation des taxis aux douanes entre la Haute-Savoie et la Suisse depuis 6h30

Les chauffeurs français de taxis et de VTC se sont donnés rendez-vous ce lundi matin, aux douanes de Bardonex, Vallard, Ferney-Voltaire et Veigy-Foncenex. Mobilisation contre un règlement qui limite le travail des taxis français en Suisse.

Circulation filtrée et donc ralentie depuis 6h30 aux douanes franco-suisses de Bardonnex, Vallard, Freney-Voltaire et Veigy-Foncenex. La Fédération des taxis indépendants de Haute Savoie et de nombreuses associations professionnelles taxis et VTC se mobilisent contre l’application d'une directive de 1999 par les autorités suisses du Canton de Genève.

Les manifestants distribuent des tracts pour expliquer aux frontaliers les raisons de leur colère. © Radio France - Richard Vivion

Cette mesure est inapplicable à notre profession – la Fédération des taxis indépendants

Le dossier est très complexe et il fait polémique. Cette réglementation limite le travail des chauffeurs français sur le territoire suisse : 90 jours maximum par an et en prévenant les autorités huit jours à l’avance. Cela contraint les possibilités pour un taxi français d’emmener des clients, notamment dans des lieux stratégiques, comme l’aéroport ou les Hôpitaux universitaires de Genève.

"Quand les stations vont rouvrir, ça va être une pagaille énorme", dit un chauffeur de taxi de Val Thorens

Parmi les manifestants ce lundi matin, des professionnels e Haute-Savoie mais aussi de Savoie, comme Sébastien, chauffeur de taxi à Val Thorens et qui emmène régulièrement - hors année de pandémie- emmener des clients à l'aéroport de Genève : " Quand les stations vont rouvrir, ça va être une pagaille énorme, dit Sébastien. Si je dois laisser un client à la frontière et appeler un taxi suisse, l'image à l’international va être catastrophique. Les gens vont dire : si c'est un bazar comme ça l'année prochaine je vais skier en Autriche ".

Circulation sur une seule voie depuis 6h30 entre la France et la Suisse à la douane de Bardonnex. © Radio France - Richard Vivion

Manifestation des taxis lundi matin à partir de 06h30, aux douanes entre la France et la Suisse - Fédération Taxis Indépendant

La manifestation est prévue ce lundi, de 6h30 à 19 heures. France Bleu Pays de Savoie est en direct de cette manifestation pour l’information trafic en temps réel et pour entendre et expliquer la colère des chauffeurs de taxis et VTC.

Les chauffeurs de taxis se positionneront au niveau des douanes de Bardonex, Vallard, Ferney-Voltaire et Veigy-Foncenex.