Manifestation devant le Conseil Départemental du Finistère en soutien à cinq jeunes étrangers

Une quinzaine d'associations appelait à ce rassemblement, dont le Temps Partagé et la Ligue des Droits de L'Homme. Selon leurs porte-paroles, " le Conseil Départemental a annoncé la fin de prise en charge, et par conséquent la mise à la rue, de cinq jeunes étrangers. Ces jeunes sont logés et accompagnés depuis quelques semaines ou quelques mois par le département afin d'évaluer leur minorité. D'un jour à l'autre, ils se retrouvent à la rue en plein mois de janvier, voyant leur projet de scolarité et d’intégration s'effondrer. L'un d'eux devait commencer un CAP la semaine à venir."

Une décision de justice

Cette fin de prise en charge fait suite à des décisions du procureur de Quimper, pour des raisons diverses selon les associations " doute sur la minorité, déclaration de majorité faite en Espagne afin de continuer leur parcours, refus de se présenter pour des tests osseux". Ces jeunes pourront dans certains cas faire appel, mais cet appel n'est pas suspensif. Les manifestants ont protesté contre le Conseil Départemental qui a décidé d'appliquer la décision de justice en plein hiver.

" Des groupuscules d'extrême gauche"

Selon un communiqué de presse du Conseil Départemental : "cette manifestation est le fait de groupuscules d’extrême gauche dont la France Insoumise, le NPA, la CNT. Le Conseil Départemental est responsable de la protection des mineurs et notamment des mineurs étrangers non accompagnés, mission qui l’amène à financer l’hébergement, l’éducation et l’insertion de 773 personnes immigrées fin 2021, dont 312 mineurs étrangers isolés et 461 anciens mineurs étrangers isolés en parcours d’insertion. Cet effort de solidarité des Finistériens doit être reconnu. Que les personnes reconnues majeures ont non seulement cherché à frauder la loi, mais ne peuvent pas légalement bénéficier de la protection du Conseil départemental. " Selon Tangi Louarn, de la Ligue des Droits de l'Homme, " le fondement légal reste le respect des droits de l'Homme."