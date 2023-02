Manifestation du 11 février : 500.000 manifestants à Paris selon la CGT, 93.000 d'après la police

L'intersyndicale appelait à une quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi 11 février. A Paris, la CGT a indiqué la présence de 500.000 manifestants, soit le même chiffre que le 31 janvier pour le deuxième rassemblement où la police avait dénombré 87.000 personnes. Les forces de l'ordre indiquent de leur côté la présence de 93.000 personnes.

ⓘ Publicité

C'est la première journée de mobilisation organisée un samedi, les syndicats espéraient donc une mobilisation massive , d'autant que les transports en commun ne sont pas perturbés à la RATP et à la SNCF . C'est justement ce qui a motivé Blandine et Patrick, venus de Savigny-sur-Orge, en Essonne : "On est ravis qu'une journée soit dédiée à tous ceux qui n'ont pas pu venir de la banlieue pour les précédentes manifestations. On aurait aimé y participer mais on n'a pas trouvé de moyen pour venir..."

Mettre la France à l'arrêt le 7 mars

Fabien, lui, ne voulait pas "perdre une journée de travail" et trouve la mobilisation de ce samedi "plus sympa et plus facile". Mais il l'affirme, si le gouvernement n'écoute pas la colère des Français dans la rue, il est prêt à faire grève à partir du 7 mars prochain, "pour mettre la France à l'arrêt" comme le promettent les syndicats , alors que deux nouvelles journées de mobilisation sont programmées le 16 février et le 7 mars.

Quelques tensions ont éclaté dans le cortège**.** Huit personnes ont été interpellées en marge de la manifestation. Ces interpellations ont eu lieu notamment pour des faits de jets de projectiles et de port d'arme, indique la préfecture de Paris.