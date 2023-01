Manifestation du 19 janvier : un dispositif spécial de circulation mis en place à Paris

Un gros dispositif de sécurité va être mis en place ce jeudi 19 janvier à Paris pour encadrer la manifestation contre la réforme des retraites . Dans la capitale, le cortège va s'élancer à 14 heures de la place de la République (11ème arrondissement) pour rejoindre la place de la Nation (12ème arrondissement) aux alentours de 19 heures. La préfecture de police de Paris établit donc un dispositif spécial de circulation dans le secteur.

Il s'étendra entre le boulevard Voltaire au Nord et les boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais, place de la Bastille, rue de Lyon, avenue Daumesnil, boulevard Diderot au sud, ainsi qu’autour des places de la République et de la Nation, pour "pallier les difficultés rencontrées, au fur et à mesure de la progression du cortège ", précise le communiqué de la préfecture de police.

Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner le secteur durant la durée de la manifestation. "La circulation très fortement perturbée dans ce périmètre, sera rétablie progressivement en fonction de la physionomie des lieux", indique le communiqué.

3.500 agents des forces de l'ordre déployés à Paris

Les forces de l'ordre préparent un dispositif de grande ampleur et anticipent une forte mobilisation contre la réforme des retraites susceptible d'être émaillée d'incidents. Dans une note de la préfecture de police de Paris qu'a pu consulter ce mercredi franceinfo, on apprend que 76 équipes de la police des transports (SDRPT) seront mobilisés dès 6h30 ce jeudi dans les gares parisiennes.

3.500 agents des forces de l'ordre seront déployés à Paris, dont 39 unités forces mobiles chargées du maintien de l'ordre (CRS et gendarmes mobiles). Pour éviter, par exemple, que des objets, des projectiles soient préparés ou cachés en amont sur le parcours, les policiers ont commencé dès ce mercredi matin à reconnaître les lieux. Au total, plus de 10.000 policiers et gendarmes seront déployés jeudi en France, comme l'a annoncé Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur.

Des contrôles préventifs à Paris et des mesures de protection envers les élus

A Paris et dans son agglomération, de nombreux contrôles préventifs auront lieu afin "de détecter toute personne suspecte ou éléments radicaux susceptibles de participer à cette manifestation", peut-on lire dans cette note. "La participation attendue, possiblement importante, et l'analyse de risques liés à la présence d'éléments radicaux et de gilets jaunes nécessite une vigilance affermie", précise cette note.

En plus de ce dispositif, le ministre de l'Intérieur demande dans une note envoyée ce mercredi matin aux préfets de mettre en place des mesures de protection envers les élus, en particulier les parlementaires. Gérald Darmanin demande de mettre en place des mesures de surveillance notamment des permanences des parlementaires, voire de leurs domiciles.

