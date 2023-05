Manifestation du 1er-Mai à Paris : la justice rejette l'arrêté contre l'utilisation des drones

Le tribunal administratif de Paris a rejeté ce lundi le recours contre l'utilisation de drones par la police pour suivre la manifestation du 1er-Mai dans la capitale, selon l'ordonnance du tribunal que franceinfo a pu consulter.

Des organisations de défense des libertés fondamentales ainsi que des syndicats d'avocats et de magistrats avaient saisi la justice afin de suspendre cet arrêté, qui fait suite à la publication le 20 avril d'un décret sur le sujet par le gouvernement.

La justice considère qu'il n'y a pas d'atteinte grave à une liberté fondamentale et ne reconnaît pas le caractère d'urgence du référé-liberté. "Il résulte de l'instruction qu'il existe des risques sérieux de violences et de troubles à l'ordre public", indique l'ordonnance du tribunal administratif. "Le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d'une vision élargie facilitant le maintien de l'ordre." Trois caméras sont autorisées de 9h à 22h, entre République et Nation.